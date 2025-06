19-jarige rijdt 65 kilometer per uur te hard, rijbewijs ingevorderd

Een beginnende bestuurder is erg snel zijn rijbewijs kwijtgeraakt in het Noord-Brabantse Oudheusden. De negentienjarige reed op een tachtigkilometerweg 145 kilometer per uur en dat kostte hem z'n roze pasje.

Vrijdagochtend reed de tiener op de N267 bij Oudheusden toen de politie hem betrapte op veel te hard rijden. 'We konden een gemiddelde snelheid vaststellen van 145 km/u', schrijft de politie op X.

Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd en hij moet een cursus volgen bij het CBR. Ook is er proces-verbaal opgemaakt.