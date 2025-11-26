Politie: grote zorgen over 15-jarige vermiste Fatma uit Tilburg

De 15-jarige Fatma uit Tilburg is sinds twee dagen vermist. De politie maakt zich grote zorgen om haar gezondheid. Ze heeft volgens de politie een tenger postuur en een neuspiercing.

De tiener is sinds maandag vermist en een politiewoordvoerder zegt dat er veel zorgen over haar bestaan. "We hebben alles gedaan wat we konden doen, maar we kunnen haar niet vinden", zegt hij. Het vermiste meisje is volgens de politie op eigen initiatief vertrokken.

Aanvankelijk gaf de politie via onder meer haar website een Amber Alert af voor deze vermissing, wat gedaan wordt als gevreesd wordt voor het leven van een vermist kind. Dat bleek een fout te zijn, zegt de woordvoerder. Het Amber Alert was daarna nog enige tijd te zien op de politiesite, maar is inmiddels verwijderd.

Signalement

Op het moment van haar verdwijning droeg het meisje een zwart topje, een lichtblauwe joggingbroek en slippers. De politie meldt ook dat ze een groene rugtas bij zich had. Fatma is 1,60 meter lang. Ze werd voor het laatst gezien in de omgeving van de Stokhasseltlaan in Tilburg.

De politie vraagt mensen om bij tips contact op te nemen met de politie via 0900-6070 of het online tipformulier.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt: