Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Brigitte (57) uit Oss vermist: 'Familie maakt zich grote zorgen'

Brigitte (57) uit Oss vermist: 'Familie maakt zich grote zorgen'

Vermissing

Vandaag, 18:04

Link gekopieerd

Sinds zaterdagmorgen is de 57-jarige Brigitte uit Oss vermist. 'De politie en de familie maken zich grote zorgen over haar welzijn', schrijft de politie. 'Daarom roepen we iedereen op om uit te kijken naar Brigitte en haar witte Toyota Aygo.'

Brigitte vertrok volgens de politie zaterdagmorgen 8 november om 07.00 uur in haar auto met kenteken JJ-534-Z, ze had noch haar mobiele telefoon noch haar pinpas bij zich. 'Ze woont in een appartement in Oss, maar verbleef ook vaak bij haar moeder in Berghem', schrijft de politie.

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement Brigitte

De vermiste vrouw - Beeld: politie

De vermiste vrouw - Beeld: politie

De politie geeft het volgende signalement: 'Brigitte heeft een mager postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. Ze heeft kort stekelig haar. Ze draagt een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.'

'Wie heeft Brigitte sinds gistermorgen 07.00 uur nog gezien in de buurt van Oss en/of Berghem?', vraagt de politie. 'Ook heeft u misschien haar witte Toyota Aygo ergens geparkeerd zien staan? Bel direct de politie op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem) als u informatie heeft over Brigitte en/of haar auto.'

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.