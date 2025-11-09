Brigitte (57) uit Oss vermist: 'Familie maakt zich grote zorgen'

Sinds zaterdagmorgen is de 57-jarige Brigitte uit Oss vermist. 'De politie en de familie maken zich grote zorgen over haar welzijn', schrijft de politie. 'Daarom roepen we iedereen op om uit te kijken naar Brigitte en haar witte Toyota Aygo.'

Brigitte vertrok volgens de politie zaterdagmorgen 8 november om 07.00 uur in haar auto met kenteken JJ-534-Z, ze had noch haar mobiele telefoon noch haar pinpas bij zich. 'Ze woont in een appartement in Oss, maar verbleef ook vaak bij haar moeder in Berghem', schrijft de politie.

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement Brigitte

De vermiste vrouw - Beeld: politie

De politie geeft het volgende signalement: 'Brigitte heeft een mager postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. Ze heeft kort stekelig haar. Ze draagt een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.'

'Wie heeft Brigitte sinds gistermorgen 07.00 uur nog gezien in de buurt van Oss en/of Berghem?', vraagt de politie. 'Ook heeft u misschien haar witte Toyota Aygo ergens geparkeerd zien staan? Bel direct de politie op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem) als u informatie heeft over Brigitte en/of haar auto.'