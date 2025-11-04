Terug

Viggo (17) uit Lopik sinds vorige week donderdag vermist

Viggo (17) uit Lopik sinds vorige week donderdag vermist

Vermissing

Vandaag, 15:25

De 17-jarige Viggo uit Lopik is sinds vorige week donderdag vermist. De jongen vertrok die dag vanaf zijn werk in IJsselstein en checkte om 14.19 uur uit op Utrecht Centraal. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Er wordt rekening mee gehouden dat Viggo mogelijk naar het buitenland is vertrokken. Zijn ouders en de politie maken zich grote zorgen om zijn welzijn.

Signalement

Viggo is 1,79 meter lang, heeft een tenger postuur en kort donkerbruin haar. Hij droeg op de dag van zijn vermissing een wollen jas tot de knieën van het merk Jack & Jones, een zwarte polotrui met een wit logo en de tekst "Crew" op de achterkant, een donkerblauwe spijkerbroek en zwarte leren hoge schoenen van het merk Blackstone. Ook draagt hij een dikke zilveren ring om zijn linker ringvinger en had hij een laptoptas van Case Logic bij zich met een rood aantrekkoord.

Mensen die Viggo op of na donderdag 30 oktober hebben gezien of weten waar hij nu is, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of het online tipformulier. Wie hem nu ziet, wordt verzocht direct 112 te bellen. Ook kleine aanwijzingen kunnen belangrijk zijn. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

