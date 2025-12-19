Ayoub M. krijgt alleen tbs voor dodelijke steekpartij Erasmusbrug

De rechtbank heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 23-jarige Ayoub M. uit Amersfoort voor de dodelijke steekpartij aan de voet van de Rotterdamse Erasmusbrug op 19 september vorig jaar. De rechtbank acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar en legt hem daarom geen celstraf op. "De afschuwelijke feiten kunnen hem niet worden aangerekend, hij was volledig psychotisch", aldus de rechtbank in het vonnis.

Een 32-jarige Rotterdammer kwam bij de mesaanval om het leven. Een man uit Zwitserland raakte gewond. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar cel en tbs geëist. Dat is dus alleen tbs geworden. De partner van de omgekomen man, legt zich bij de straf neer. "Voor mij is de celstraf niet per se belangrijk. Ik wil dat hij wordt behandeld en dat dit niet nog een keer kan gebeuren", reageerde hij na afloop.

Op de beelden hieronder zie je hoe de verdachte na de steekpartij werd overmeesterd:

1:27 Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders

'Allahu akbar'

M. is schuldig aan moord, meerdere pogingen tot moord en bedreiging, alles met een terroristisch motief. Hij riep meerdere keren "Allahu akbar" (God is de grootste) tijdens het geweld, voordat hij werd overmeesterd door omstanders.

Tijdens de inhoudelijke behandeling zei hij zich niets meer te herinneren van de dag. Hij lijdt al vanaf zijn achttiende aan schizofrenie en kampt met religieuze wanen. "Die stoornis dicteerde zijn gedrag", aldus de rechtbank. "Hoewel de man afschuwelijke feiten heeft gepleegd en voor angst en onpeilbaar verdriet heeft gezorgd, is hij geen strafbare dader."

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben de man tien weken lang onderzocht en concludeerden dat hij nooit helemaal vrij van psychoses is geweest en dat de medicatie die hij kreeg niet voldoende werkte. De gedragsdeskundigen adviseerden de rechtbank de strafbare feiten in verminderde mate aan de verdachte toe te rekenen. De rechtbank nam dat advies niet over en verklaarde hem volledig ontoerekeningsvatbaar, waardoor M. geen celstraf krijgt opgelegd.