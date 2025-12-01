Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

20 jaar cel met TBS en dwangverpleging geëist voor Erasmussteker

Rechtszaak

Vandaag, 15:10

Link gekopieerd

Tegen de Erasmussteker is 20 jaar met tbs met dwangverpleging geëist. Het OM gaat uit van voorbedachte rade. "Het is duidelijk dat hij vooraf heeft nagedacht over zijn plan", zei de officier van justitie. Gedragsdeskundigen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar.

In september 2024 ging Ayoub M. willekeurig mensen te lijf met twee messen bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Daarbij vielen drie slachtoffers: één van hen kwam om het leven en de andere slachtoffers raakten gewond. Eerder is Ayoub M. veroordeeld omdat hij zijn moeder met een mes had gestoken. Destijds werd hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Schizofrenie

Deskundigen die hem hebben onderzocht in het Pieter Baan Centrum vertellen aan Rijnmond dat de 23-jarige man verminderd toerekeningsvatbaar was en aan schizofrenie lijdt. Dat hing volgens de onderzoekers nauw samen met jihadistisch en extremistisch gedrag.

Op de beelden hieronder zie je hoe de verdachte na de steekpartij werd overmeesterd:

Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders
1:27

Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders

Terroristisch motief

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Ayoub M. een terroristisch motief had. Zo riep hij "Allahoe Akbar" tijdens de aanval en verklaarde hij tegen de politie dat hij bewust ongelovigen had aangevallen en naar het paradijs wilde.

Ook zijn preken van IS bij hem in beslag genomen. Ayoub heeft echter eerder verklaard dat hij in een psychose zat en niet met het islamitisch geloof bezig was. "Ik ben geen extremist, ik kan niet geloven dat ik dit ben", zei hij bij een eerdere zitting.

Door Joep Higler

Lees ook

Blinde vlekken in tbs-zorg rond verdachte mesaanval bij Erasmusbrug
Blinde vlekken in tbs-zorg rond verdachte mesaanval bij Erasmusbrug

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.