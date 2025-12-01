20 jaar cel met TBS en dwangverpleging geëist voor Erasmussteker

Tegen de Erasmussteker is 20 jaar met tbs met dwangverpleging geëist. Het OM gaat uit van voorbedachte rade. "Het is duidelijk dat hij vooraf heeft nagedacht over zijn plan", zei de officier van justitie. Gedragsdeskundigen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar.

In september 2024 ging Ayoub M. willekeurig mensen te lijf met twee messen bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Daarbij vielen drie slachtoffers: één van hen kwam om het leven en de andere slachtoffers raakten gewond. Eerder is Ayoub M. veroordeeld omdat hij zijn moeder met een mes had gestoken. Destijds werd hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Schizofrenie

Deskundigen die hem hebben onderzocht in het Pieter Baan Centrum vertellen aan Rijnmond dat de 23-jarige man verminderd toerekeningsvatbaar was en aan schizofrenie lijdt. Dat hing volgens de onderzoekers nauw samen met jihadistisch en extremistisch gedrag.

Op de beelden hieronder zie je hoe de verdachte na de steekpartij werd overmeesterd:

1:27 Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders

Terroristisch motief

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Ayoub M. een terroristisch motief had. Zo riep hij "Allahoe Akbar" tijdens de aanval en verklaarde hij tegen de politie dat hij bewust ongelovigen had aangevallen en naar het paradijs wilde.

Ook zijn preken van IS bij hem in beslag genomen. Ayoub heeft echter eerder verklaard dat hij in een psychose zat en niet met het islamitisch geloof bezig was. "Ik ben geen extremist, ik kan niet geloven dat ik dit ben", zei hij bij een eerdere zitting.