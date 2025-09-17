Terug

18 jaar cel en tbs geëist tegen Bretly D.: 'Vreselijke daad'

18 jaar cel en tbs geëist tegen Bretly D.: 'Vreselijke daad'

Rechtszaak

Vandaag, 11:22

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging tegen Bretly D., die wordt verdacht van onder meer het doden van een man in Rotterdam en een poging een man in Zutphen te wurgen.

De 26-jarige D. zou op 13 oktober 2023 psychiater Jean van Griensven hebben gedood na een seksdate. Hij had hem van korte afstand neergeschoten en stak daarna het huis in brand. Enkele dagen daarna zou hij in Zutphen een man thuis hebben belaagd.

Behalve de moord wordt D. ook verdacht van een poging tot doodslag in Zutphen een paar dagen later:

Na dit incident wist D. dagenlang uit handen van de politie te blijven, die een klopjacht op hem had geopend. Hij werd uiteindelijk op 25 oktober gearresteerd bij een hotel in Amsterdam.

Gouden tip

"Dagenlang was hij de meest gezochte van Nederland. Zijn volledige naam werd genoemd, er is een foto verspreid en er was een beloning van 25.000 euro voor de gouden tip. Uitzonderlijk, ook voor ons", zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank Rotterdam. Ze neemt het hem zeer kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen "voor zijn vreselijke daad".

ANP

