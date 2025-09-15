Moordverdachte Bretly D. (26) in rechtszaal: 'Ik wil sorry zeggen'

Bretly D., die wordt verdacht van onder meer de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven in oktober 2023, heeft in de rechtbank spijt betuigd aan de nabestaanden. Hij wilde niets over de moord vertellen. De 26-jarige D. verscheen maandag voor het eerst in de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem.

De slachtofferadvocaat las een verklaring voor namens onder meer de neef en ex-partner van Van Griensven. "Die woorden, ze raken me. Ik vind het verschrikkelijk en ik wil sorry zeggen", zei D. Op de vraag waar hij dan precies spijt van had, gaf hij geen antwoord.

D. zou het 60-jarige slachtoffer van korte afstand in het voorhoofd hebben geschoten en daarna brand hebben gesticht in diens woning in Rotterdam-Zuid. De twee zouden een seksdate hebben gehad en er was drugs gebruikt. Het slachtoffer had een overdosis methamfetamine in zijn bloed. Wat er precies is voorgevallen en waar het geweld vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. D. heeft er niet over willen praten.

'Van a tot z leugens'

Behalve de moord wordt D. ook verdacht van een poging tot doodslag in Zutphen een paar dagen later. Daar wilde hij in de rechtbank wel iets over zeggen. "Deze jongen heeft een hele rijke fantasie. Het zijn van a tot z leugens", zei hij op felle toon.

Na dit incident wist D. dagenlang uit handen van de politie te blijven, die een klopjacht op hem had geopend. Hij werd uiteindelijk op 25 oktober gearresteerd bij een hotel in Amsterdam.

De 26-jarige D. is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, maar heeft niet willen meewerken aan het onderzoek. Desondanks hebben de deskundigen meerdere stoornissen bij hem vastgesteld, ze hebben de rechtbank geadviseerd om tbs met dwangverpleging op te leggen. D. is al meerdere keren in aanraking gekomen met politie en justitie. Hij leefde vanaf zijn 13de op straat en zat ook jarenlang in jeugddetentie.

D. verscheen maandag voor het eerst in het openbaar in de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem. De rechtbank heeft 2 dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak, maar was maandag ruim voor het middaguur al klaar met alles wat die dag op het programma stond. De zaak gaat woensdag verder met het requisitoir. De rechtbank vroeg nog aan het Openbaar Ministerie of het formuleren van de strafeis niet deze dag al kon, maar dat was niet mogelijk.

ANP