Bretly D. zou verschillende mensen hebben mishandeld voor moord: cel geëist

Bretly D., verdacht van onder meer de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven in oktober vorig jaar, zou voor die moord verschillende mensen hebben mishandeld en bedreigd. In die zaak is woensdag in de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 101 dagen geëist.

De geëiste straf is een straf die gelijk is aan de tijd dat D. in voorarrest zat. D. zal echter niet op vrije voeten komen als de rechtbank meegaat met deze eis, hij zit namelijk nu in voorarrest in de moordzaak.

Bedreigingen

De 25-jarige verdachte zou in april 2023 een man met een mes hebben bedreigd, een rijbewijs hebben verduisterd en in mei van dat jaar een medegedetineerde met een scheermes hebben gestoken of in het gezicht hebben geslagen.

D. was aanwezig in de rechtbank, dat is hij verplicht, maar zei niets behalve "geen commentaar". Ook na aandringen van de rechters, dat dit toch echt het moment is om zijn kant van het verhaal te vertellen, bleef hij zwijgen. Zijn advocaat vindt dat hij vrijgesproken moet worden.

Inmiddels wordt D. verdacht van nog ernstigere feiten. Hij zou Van Griensven oktober vorig jaar hebben vermoord en vervolgens zijn huis in brand hebben gestoken, mogelijk na afloop van een seksdate. Het 60-jarige slachtoffer werd aangetroffen door de brandweer tijdens het blussen van de brand in zijn woning aan het Handelsplein in Rotterdam. De man was van dichtbij in het voorhoofd geschoten en overleed ter plaatse. Het is overigens nog niet duidelijk of de schotwond de doodsoorzaak was.

Een week later zou D. een man in Zutphen in zijn been hebben gestoken en vervolgens hebben geprobeerd te wurgen. In oktober gaat deze zaak verder, maar nog niet met de inhoudelijke behandeling.

Waslijst

D. heeft inmiddels een flinke waslijst aan geweldsdelicten achter zijn naam staan. Hij leefde vanaf zijn dertiende jaar op straat en zat ook in jeugddetentie. Hij is de afgelopen maanden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, de resultaten van de gedragskundige observatie zijn er nog niet.

De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak in de mishandelings- en bedreigingszaak.

ANP