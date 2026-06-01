OM eist 30 jaar cel voor man (58) die buurvrouw Paro (38) doodschoot

Vandaag, 14:43

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een gevangenisstraf van 30 jaar geëist tegen de 58-jarige Seyed A. voor het doodschieten van zijn buurvrouw Paro (38) in Rijswijk. Volgens justitie schoot hij de vrouw in september 2024 dood in het portiek van hun flat aan de Galjoenstraat, terwijl haar 4-jarige zoontje erbij stond.

Ook wil het OM een maatregel voor A. zodat hij na zijn detentie nog in de gaten kan worden gehouden.

Zeven keer geschoten

De verdachte zou minimaal zeven keer hebben geschoten. Het slachtoffer werd daarbij drie keer geraakt, in haar hoofd, romp en arm. De vrouw overleed ter plekke. Bij het zoontje werden later een kogel in zijn vest, rugtas en broodtrommel ontdekt.

Na de schietpartij zou A. zijn wapen hebben gericht op verschillende buurtbewoners. Paro zou voorafgaand aan haar dood al bang zijn geweest dat A. haar wat zou aandoen, omdat zij hem had afgewezen.

Door ANP

