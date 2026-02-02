Cel voor man die 16-jarige ronselde voor schieten, jongen later overleden

Een 27-jarige man is maandag veroordeeld tot zes jaar celstraf voor het overhalen van een 16-jarige jongen om op iemand te schieten. De man gaf de jongen een vuurwapen voor de schietpartij, die uiteindelijk niet plaatsvond.

De jongen overleed later op een toilet op een middelbare school. Volgens het OM lijkt het erop dat hij zichzelf per ongeluk heeft neergeschoten met "het bij hem aangetroffen wapen".

2000 euro

De 27-jarige man benaderde de jongen op straat om voor 2000 euro een onbekend gebleven persoon in zijn been te schieten. De jongen nam de opdracht aan, kreeg van de verdachte een vuurwapen en reed in de nacht van 3 op 4 februari 2025 met een door de verdachte geregelde chauffeur van Den Haag naar Rotterdam. De schietpartij vond uiteindelijk niet plaats door een surveillance van de politie.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte schuldig is aan poging tot uitlokking om iemand zwaar te mishandelen en criminele uitbuiting van de 16-jarige jongen.