16 jaar cel en tbs voor doodsteken Luca (22) in Voorschoten

De rechtbank in Den Haag heeft Edgmayr E. (42) uit Hazerswoude veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van Luca in 2024. Daarmee volgt de rechter de eis van het Openbaar Ministerie.

De destijds 22-jarige Luca werd in 2024 neergestoken in het huis van de vriendin van dader Edgmayr E. in Voorschoten. Wat zich precies heeft afgespeeld in die noodlottige nacht is nog altijd niet helemaal duidelijk. De vriendin van E. trof de man zwaargewond aan in haar gang, terwijl E. er met een bloedvaart vandoor ging in zijn auto. Reanimatiepogingen van het ambulancepersoneel waren tevergeefs.

In de rechtszaal spraken de moeder, vader en broer eerder de verdachte rechtstreeks toe: