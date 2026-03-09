Vrienden herdenken Luca (22) dag voor rechtszaak om dodelijke steekpartij

Vrienden van de 22-jarige Luca van der Zijl hebben maandag bloemen gelegd op zijn graf, een dag voordat de rechtszaak over zijn dood inhoudelijk verdergaat. Luca werd op 1 juni 2024 doodgestoken in een woning aan de Professor Lorentzlaan in Voorschoten. Dinsdag en woensdag behandelt de rechtbank de zaak tegen de verdachte.

Op de begraafplaats in Voorschoten kwamen vrienden en familie samen om Luca te herdenken. Ze legden bloemen neer en staken een lichtje aan. Vrienden Tijmen en Alex vertellen dat Luca voor hen een goede vriend was die altijd positief was, graag met iedereen op pad ging en bij veel mensen geliefd was.

Ruzie sussen

De dood van Luca zorgde destijds voor een grote schok in de buurt en bij zijn voetbalvereniging. Buurtbewoners vertelden eerder dat hij mogelijk een ruzie probeerde te sussen tussen de verdachte en een overbuurvrouw. Hulpdiensten probeerden Luca nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

De verdachte, Edgmayr E. (42) uit Hazerswoude, werd later die dag aangehouden. Tijdens een eerdere voorbereidende zitting bood hij zijn excuses aan aan de ouders van Luca.

In de video bovenaan zie je het hele gesprek met Luca's vriend Tijmen op de begraafplaats in Voorschoten.