Nabestaanden voor het eerst oog in oog met verdachte doodsteken Luca: 'Kippenvel'

Het is nog maar drie maanden geleden dat de 22-jarige Luca werd doodgestoken in een huis in Voorschoten. Nabestaanden stonden maandag tijdens de eerste pro-formazitting in Den Haag voor het eerst oog in oog met de verdachte. Hij betuigde spijt, maar daar kan de familie "niks mee".

Luca werd in de nacht van 1 juni meerdere keren in zijn lichaam gestoken, waaronder in zijn borst. Ondanks pogingen tot reanimatie, overleed hij ter plaatse. "Het is een dodelijke stilte sinds Luca er niet meer is", zegt zijn vriend en teamgenoot Tijmen Korsloot tegen Hart van Nederland. "We trekken elkaar erdoorheen, maar wel met pijn."

Spijt

Korte tijd na het steekincident werd in Leiden de 41-jarige verdachte aangehouden. De man leek volgens de politie toen behoorlijk onder invloed en verzette zich hevig tijdens de arrestatie. In de rechtbank maakte de man uit Hazerswoude van de gelegenheid gebruik om iets tegen de nabestaanden te zeggen.

"Ik wil spijt betuigen naar de ouders en de familie. Ik vind het vervelend wat met uw geliefde is gebeurd. Ik heb angstig gereageerd in een benauwde situatie. Het was niet uit opzet, het was onverwachts. Het spijt me voor de gebeurtenis, de pijn, het verdriet en het verlies", zei hij.

Zware dag

Korsloot vindt dat een laffe verklaring, zei hij na afloop van de zitting. Ook de familie was er niet blij mee, laten ze weten via slachtofferadvocaat Robert van der Laan. "Ze geloofden er niets van", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Voor de familie was het een zware dag waar ze "lang tegenaan hebben zitten hikken", weet Van der Laan. "Voor het eerst stonden ze oog in oog met degene die hun zoon om het leven heeft gebracht." Ook Korsloot laat weten dat hij het moeilijk vond om de verdachte voor het eerst te zien. "Het is naar en vervelend. Ik kreeg er kippenvel van."

De toedracht van het steekincident op de Professor Lorentzlaan is nog onduidelijk. Het slachtoffer woonde in ieder geval niet in de woning waar het incident plaatsvond. De volgende pro-formazitting vindt 3 december plaats.