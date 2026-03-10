Volg Hart van Nederland
Ouders doodgestoken Luca (22) spreken verdachte toe: 'Komt door jouw zieke brein'

Rechtszaak

Vandaag, 19:16

De man uit Hazerswoude die wordt verdacht van het doodsteken van de 22-jarige Luca in Voorschoten heeft volgens een deskundige een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Dat kwam naar voren tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens het Openbaar Ministerie stak de verdachte op 1 juni 2024 meerdere keren op Luca in een woning aan de Professor Lorentzlaan, waarna het slachtoffer ter plaatse overleed.

De verdachte was die nacht op bezoek bij een buurman van Luca. Daar zou hij volgens het dossier veel alcohol hebben gedronken en cocaïne hebben gebruikt. In zijn verklaringen zegt hij dat hij werd aangevallen en zichzelf met een mes verdedigde. Nabestaanden van Luca betwijfelen dat scenario, omdat geweld volgens hen niet bij hem paste.

Tijdens de zitting spraken de ouders van Luca de verdachte rechtstreeks toe, zoals je in bovenstaande video ziet. Buiten de rechtbank stonden teamgenoten van Luca's voetbalclub om de familie te steunen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vrienden herdenken Luca (22) dag voor rechtszaak om dodelijke steekpartij
Man (22) doodgestoken in Voorschoten, 41-jarige verdachte aangehouden
