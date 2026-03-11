Volg Hart van Nederland
Eis van 16 jaar cel en tbs voor moordenaar van 22-jarige Luca

Crime

Vandaag, 16:38

Het Openbaar Ministerie heeft 16 jaar cel en tbs met dwang geëist tegen de 43-jarige Edgmayr E. voor het doodsteken van Luca in 2024. In de rechtbank in Den Haag waren woensdag veel familie, vrienden en kennissen van het slachtoffer aanwezig, meldt het AD.

In de rechtszaal spraken de moeder, vader en broer dinsdag de verdachte rechtstreeks toe:

De destijds 22-jarige Luca werd in 2024 neergestoken in het huis van de vriendin van dader Edgmayr E. Wat er zich precies heeft afgespeeld die noodlottige nacht is nog steeds niet helemaal duidelijk. De vriendin van dader E. trof Luca zwaargewond aan in haar gang, terwijl E. er met een bloedvaart vandoor ging in zijn auto. Reanimatiepogingen van het ambulancepersoneel waren tevergeefs.

Strafeis

De Officier van Justitie kwam vandaag naar buiten met de eis van het OM. Deze werd vastgesteld op 16 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor E. De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.

Door Redactie Hart van Nederland

