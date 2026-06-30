Twee jaar cel voor man (26) die politieauto in brand stak bij rellen op Malieveld

Een 26-jarige man uit Amerongen heeft dinsdag van de rechter twee jaar gevangenisstraf gekregen voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld van afgelopen september. Acht maanden van die straf zijn voorwaardelijk.

De rechter oordeelde dat het beeldmateriaal en het signalement van de man genoeg waren om hem te veroordelen. Hij zou zich niet een keer maar tweemaal schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging en brandstichting. "Zijn gedrag is niet alleen aan te merken als een onderdeel van antidemocratisch geweld, maar de verdachte heeft ook het grondrecht van anderen om vreedzaam te demonstreren in ernstige mate verstoord", aldus de rechtbank dinsdag.

Tijdens de rechtszaak zei de man dat hij zich wel herkende op de camerabeelden die waren genomen van de in brand gestoken auto, maar dat hij het vuur niet had aangestoken.

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'Extreemrechts geweld'

De rechtbank benadrukt dat de grootschalige rellen van afgelopen september door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn "betiteld als extreemrechts geweld".