Rechter fluit NS terug: posters Wakker Dier mogen op stations komen

De rechter heeft woensdag bepaald dat posters van Wakker Dier zichtbaar moeten zijn op reclameborden op stations. De dierenrechtenorganisatie had een kort geding aangespannen tegen NS Stations, nadat het spoorbedrijf een reclamecampagne van de dierenrechtenorganisatie op stations had geweigerd.

Wakker Dier wilde posters ophangen met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag: "Zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten?" Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor de jaarlijkse Eet Geen Dierendag.

Naar de rechter

NS Stations weigerde dat en zei het belangrijk te vinden dat iedereen zich "welkom en prettig voelt" op stations, en dat daarom "zorgvuldige afwegingen" worden gemaakt over welke uitingen wel en niet worden getoond.

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Wakker Dier noemt het echter "zorgelijk dat een bedrijf als NS Stations een maatschappelijke discussie over het onderwerp vlees uit de weg gaat uit angst voor kritische geluiden". De weigering maakte volgens de dierenrechtenorganisatie inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. De organisatie wees erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen wel reclame mogen maken op stations.

Weigering intrekken

De rechter gaf Wakker Dier woensdag dus gelijk. De rechtbank in Utrecht meldt alleen de uitspraak. De onderbouwing daarvan volgt uiterlijk 7 oktober. Daardoor is het nog niet bekend waarom Wakker Dier in het gelijk is gesteld.

NS Stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken en de posters in de week van 28 september tot en met 4 oktober laten zien. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro.