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Rechter: kippen aan twee poten optillen voor transport mag niet

Rechter: kippen aan twee poten optillen voor transport mag niet

Dieren

Vandaag, 14:13

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Kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen mag niet, oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De staatssecretaris maakte een uitzondering die dat gedoogde, maar volgens het CBb mag dat niet volgens de Europese regels.

De rechtszaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Die organisatie had al eens gelijk gekregen in eenzelfde zaak. De zaak gaat over een bedrijf dat kippen vangt voor het vervoer van de boerderij naar het slachthuis. De NVWA houdt hier toezicht op en schrijft boetes uit als bedrijven de transportregels overtreden.

Niet in hoger beroep

De toenmalig staatssecretaris, politiek verantwoordelijk voor de NVWA, maakte een uitzondering voor het bedrijf, met een aantal voorwaarden. Die uitzondering is dus niet toegestaan, aldus het CBb. Tegen uitspraken van het college kunnen partijen niet in hoger beroep.

Door ANP
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