Drachtige koeien vaak naar slachthuis: 'Kalf stikt in baarmoeder'

Drachtige koeien vaak naar slachthuis: 'Kalf stikt in baarmoeder'

Dieren

Vandaag, 08:00 - Update: 2 uur geleden

Veehouders overtreden nog vaak het verbod op het vervoeren van hoogdrachtige melkkoeien naar het slachthuis. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelde sinds 1 januari 2025 in totaal 227 overtredingen vast.

Dierenorganisatie Wakker Dier vroeg de cijfers op en bracht ze naar buiten. De organisatie wil strengere regels. "Het vervoeren van een hoogzwangere koe is verboden en veroorzaakt veel leed. Het transport is voor haar extra zwaar en als ze wordt geslacht, stikt haar volgroeide kalf al schoppend in de baarmoeder", zegt de organisatie.

Controle

De toezichthouder onderzoekt "waarom veehouders dat toch doen", terwijl het volgens de NVWA te voorkomen is door goed bij te houden wanneer een koe drachtig is. "Ook kan een veehouder bij twijfel een dierenarts vóór transport een drachtcontrole laten uitvoeren."

Het vervoer van koeien is verboden in de laatste 10 procent van de dracht. Overtreders riskeren een boete van 1500 euro, maar volgens Wakker Dier werkt dat niet afschrikwekkend genoeg.

Door ANP

Transportbedrijf krijgt ton boete na fatale stieraanval op chauffeur
Actievoerders lijmen zich vast en bezetten slachthuizen in Apeldoorn
NVWA en politie grijpen in bij illegale slachterijen

