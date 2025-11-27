Volg Hart van Nederland
Transportbedrijf krijgt ton boete na fatale stieraanval op chauffeur

Vandaag, 14:35

De rechtbank in Den Bosch heeft een transportbedrijf uit Staphorst schuldig bevonden aan de dood van een chauffeur die in juni 2022 om het leven kwam bij een aanval door een stier. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro opgelegd, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

De chauffeur was runderen aan het lossen bij een slachthuis in Tilburg toen het misging. Zodra hij het schot in zijn trailer opende, stormde een stier op hem af en viel hem meerdere keren aan met zijn hoorns. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

'Zorgplicht ernstig verwaarloosd'

Volgens de rechtbank heeft het bedrijf onvoldoende maatregelen genomen om de veiligheid van zijn personeel te garanderen. De verantwoordelijkheid voor veilig werken werd volgens de rechters volledig bij de werknemers gelegd, wat onaanvaardbaar is. "Het bedrijf legde de verantwoordelijkheid voor het veilig werken onterecht geheel bij zijn werknemers", staat in het vonnis.

