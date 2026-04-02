Wakker Dier wil harder ingrijpen bij veehandelaren die keer op keer wet overtreden

Wakker Dier stelt dat veehandelaren die zich keer op keer schuldig maken aan ernstig dierenleed, gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Dat concludeert de organisatie op basis van opgevraagde verslagen van de inspectie. Wakker Dier roept donderdag Silvio Erkens, staatssecretaris van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid, op om in te grijpen.

Volgens Wakker Dier overtreden zeker tien bedrijven herhaaldelijk de wet, ondanks waarschuwingen en boetes van toezichthouder NVWA.

Stichting Varkens in Nood vroeg al eerder aandacht voor dierenwelzijn. Zie video bovenaan het artikel.

Verzamelplaatsen

In Nederland zijn zogenoemde 'verzamelplaatsen'. Hier verzamelen veehandelaren dieren van verschillende boerderijen. De dieren gaan vaak meteen naar een slachthuis of een zogenoemde vetmester. Wakker Dier meldt dat in 2024 bijna 17.000 dieren op zo'n verzamelplaats zijn overleden. "We willen weten wat hier misgaat en wat de overheid eraan doet", zegt een woordvoerder van de dierenwelzijnsorganisatie.

Volgens de organisatie blijkt uit de verslagen dat zeker tien eigenaren van verzamelplaatsen herhaaldelijk de fout in zijn gegaan. Er volgden wel boetes en waarschuwingen, "maar hard ingrijpen bleef uit".