Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wakker Dier wil harder ingrijpen bij veehandelaren die keer op keer wet overtreden

Dierenmishandeling

2 apr 2026, 09:14 - Update: 2 apr 2026, 10:11

Link gekopieerd

Wakker Dier stelt dat veehandelaren die zich keer op keer schuldig maken aan ernstig dierenleed, gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Dat concludeert de organisatie op basis van opgevraagde verslagen van de inspectie. Wakker Dier roept donderdag Silvio Erkens, staatssecretaris van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid, op om in te grijpen.

Volgens Wakker Dier overtreden zeker tien bedrijven herhaaldelijk de wet, ondanks waarschuwingen en boetes van toezichthouder NVWA.

Verzamelplaatsen

In Nederland zijn zogenoemde 'verzamelplaatsen'. Hier verzamelen veehandelaren dieren van verschillende boerderijen. De dieren gaan vaak meteen naar een slachthuis of een zogenoemde vetmester. Wakker Dier meldt dat in 2024 bijna 17.000 dieren op zo'n verzamelplaats zijn overleden. "We willen weten wat hier misgaat en wat de overheid eraan doet", zegt een woordvoerder van de dierenwelzijnsorganisatie.

Volgens de organisatie blijkt uit de verslagen dat zeker tien eigenaren van verzamelplaatsen herhaaldelijk de fout in zijn gegaan. Er volgden wel boetes en waarschuwingen, "maar hard ingrijpen bleef uit".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.