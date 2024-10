Vijf jaar na dood Boyan vechten ouders nog steeds voor gerechtigheid

Vijf jaar geleden verloren Ewald en Marjo Braam hun zoon Boyan. Het leven van de jongen kende veel tegenslagen, vooral door zijn verstandelijke beperking en zijn strijd tegen drugs. De ouders van Boyan stellen dat hun zoon nooit de juiste hulp heeft gekregen. Ze houden nu de psychiater die hem behandelde verantwoordelijk voor zijn dood.

Volgens de ouders had de psychiater de medicatie die Boyan kreeg niet moeten voorschrijven, en als dat wel nodig was, had ze hem veel beter moeten monitoren. Ewald en Marjo Braam zijn ervan overtuigd dat hun zoon dan mogelijk nog had geleefd. Nu proberen ze via het medische tuchtcollege in Amsterdam hun gelijk te halen.

Te zacht voor maatschappij

"Boyan was een hele lieve, rustige jongen. Hij was veel te zacht voor deze maatschappij. Ook was hij heel aanhankelijk. Hij deed alles voor je. Hij was een engel op aarde, zeg ik altijd", aldus vader Ewald. "Hij wilde graag zo zijn, zoals jij en ik. Dat lukte hem niet. Hij was autistisch en hij had verschillende stoornissen. Hij had ook een heel laag zelfbeeld en hij was heel erg perfectionisme. De combinatie maakt het heel moeilijk."

In de laatste fase van zijn leven kreeg Boyan het middel Baclofen, een zogenaamd off-label medicijn. Dit betekent dat het officieel is goedgekeurd voor andere ziektes, maar werd ingezet om zijn verslaving te behandelen. Volgens Ewald en Marjo raakte Boyan door deze medicatie alleen maar meer bezig met zelfmoordgedachten. Op 25-jarige leeftijd besloot hij uiteindelijk uit het leven te stappen.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Niet thuis geven

Volgens de familie en hun advocaat had Boyan langer kunnen leven als de psychiater hem beter had gemonitord. "Ik verwijt de psychiater ervan dat zij op een cruciaal moment niet thuis heeft gegeven. Zij heeft een off-label medicijn voorgeschreven. Dan moet je dat extra goed volgen. Hoe reageert iemand erop? Moet ik ingrijpen? Moet ik de medicatie bijstellen? En op die momenten was zij er niet voor Boyan", zo stelt advocaat Ferda van Benthem.

Vader Ewald zegt dat hij het verlies van zijn zoon nooit echt zal kunnen verwerken. "Het ergste wat er is, is je kind verliezen. En het verliezen van je kind op deze manier is nog vele malen erger. Dat Boyan dood is, is vreselijk. Maar ook nu we met die zitting bezig zijn, gaat het respectloos", vertelt hij. "Als ze eerlijk was geweest, hadden we niet zover hoeven te komen. Ik heb nog geen kaartje gehad van die mevrouw na het overlijden. Helemaal niks."

Beroepsgeheim

De psychiater moest zich dinsdag verantwoorden voor de tuchtcommissie. Vanwege haar beroepsgeheim kon ze niet voor onze camera reageren. Tijdens de zitting bleek wel dat zij de situatie anders ziet en vindt dat ze, zowel telefonisch als via andere behandelaars, voldoende toezicht hield. Over zes weken doet het tuchtcollege uitspraak.