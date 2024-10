Maartje vindt het jammer dat zelfmoordcapsule verboden is: 'Mijn moeder wilde dat graag'

Op een humane manier zelf een einde aan je leven maken, daarover wordt in ons land al jaren fel gediscussieerd. Vorige week beëindigde in Zwitserland voor het eerst een vrouw haar leven in de Sarco. Dat is een capsule waar je in gaat liggen, daarna sterf je door stikstof die binnenstroomt. In Nederland is het verboden, tot verdriet van Maartje Martisan. Haar moeder had graag willen sterven in de Sarco, zegt ze.

Iedereen die zelfmoordgedachten heeft, kan daarover praten met 113 Zelfmoordpreventie: 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Vorige week stierf een 64-jarige vrouw uit de Verenigde Staten in de zelfdodingscapsule in Zwitserland. Direct hierna werden verschillende mensen opgepakt, waaronder een Nederlandse fotograaf die erbij aanwezig was. Hulp bij zelfdoding, zoals met zo'n capsule, is verboden in Nederland. Hier mogen alleen artsen met strikte methodes en toezicht iemand helpen te sterven, euthanasie heet dat dan. Ook in Zwitserland is het aan strikte regels gebonden, vandaar de arrestaties rond de Sarco.

Nederlanders zijn verdeeld over de zelfdodingscapsule:

0:36 Nederlanders zijn verdeeld over de zelfdodingscapsule

Net Sneeuwwitje

Maartje Martisan vindt het jammer dat de capsule verboden is. Haar moeder besloot vorig jaar dat ze uit leven wilde stappen. Dat had ze graag willen doen in de Sarco, aldus Maartje. "Ze zei: dan ga ik daar in liggen, doen we onze handen bij elkaar en dan lig ik op een mooie plek. Dan voel ik met net Sneeuwwitje."

Maartje reisde met haar moeder af naar Zwitserland, maar de Sarco was toen nog niet beschikbaar. Uiteindelijk is Maartjes moeder wel in Zwitserland overleden, waar veel euthanasieklinieken zijn.

Maartje is voorstander van deze manier van zelfdoding. Bekijk haar verhaal bovenaan deze video.