Opgepakte Volkskrantfotograaf bij zelfmoordcapsule weer vrijgelaten

De Nederlandse fotograaf die maandag werd opgepakt in het Zwitserse Schaffhausen terwijl ze aan het werk was voor de Volkskrant, is aan het einde van de dag vrijgelaten. Dat meldt de krant donderdagochtend. Ze was in Zwitserland om verslag te doen van de eerste zelfdoding met behulp van een zelfdodingscapsule, ook wel bekend als een Sarco.

Een 64-jarige Amerikaanse vrouw, die door ziekte al jaren hevige pijn had, maakte maandag gebruik van de capsule. Nadat zij in de Sarco was gestapt, stroomde op haar commando de cabine vol met stikstof, waarop de vrouw overleed. De fotograaf was "uren na het overlijden" in de buurt om foto's te maken, schrijft de Volkskrant. Daarna werd zij dus aangehouden.

In Nederland zijn de regels voor euthanasie strikt. Iemand die euthanasie wil, moet aan strenge voorwaarden voldoen en doorloopt vaak een zorgvuldig traject met artsen. Iemand die daar over mee kan praten is Isabelle:

Dinsdag maakte de politie in Schaffhausen bekend een strafrechtelijke procedure te zijn gestart "tegen meerdere personen wegens het aanzetten tot en medeplichtigheid aan zelfdoding", onder wie de fotograaf. Woensdag is ze in bijzijn van een advocaat urenlang verhoord, meldt de Volkskrant ook. Daarna is zij op vrije voeten gesteld.

'Verbijsterd'

Hoofdredacteur Pieter Klok zegt "opgelucht" te zijn dat de fotograaf is vrijgelaten. "Maar we zijn nog steeds verbijsterd over de opsluiting", aldus Klok. "Dat een journalist wordt gearresteerd en langdurig opgesloten, alleen maar omdat ze op een bepaalde locatie is om haar werk te doen, hebben we niet eerder meegemaakt. Het is van het grootste belang dat journalisten ongestoord hun werk kunnen doen, zonder de vrees te worden opgepakt. Het vertrouwen daarin heeft een knauw gekregen."

