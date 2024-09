Sarco-zelfmoordcapsule voor het eerst gebruikt: politie pakt Nederlandse fotograaf op

Voor het eerst is een zelfmoordcapsule gebruikt om een einde te maken aan iemands leven. Deze zogenoemde Sarco-capsule, ontwikkeld door de in Nederland wonende Australische arts Philip Nitschke, heeft geleid tot de dood van een 64-jarige vrouw uit de Verenigde Staten.

Dit meldt de organisatie The Last Resort, die de zelfdoding begeleidde. Anderen, waaronder een Nederlandse fotograaf, die aanwezig was om het proces vast te leggen, werd aangehouden. De capsule is in beslag genomen.

In Nederland zijn de regels voor euthanasie strikt. Iemand die euthanasie wil, moet aan strenge voorwaarden voldoen en doorloopt vaak een zorgvuldig traject met artsen, dat enige tijd kan duren. Iemand die daar over mee kan praten is Isabelle:

2:52 Psychiater Oosterhoff overspoeld door mensen die euthanasie willen:

De vrouw leed aan een ernstige aandoening van haar immuunsysteem en koos er zelf voor om een eind aan haar leven te maken in een Zwitsers bos. Voor de dood van de Amerikaanse vrouw werd de capsule naar Zwitserland overgebracht, waar de richtlijnen rond hulp bij zelfdoding soepeler zijn dan elders.

Stikstof

De Sarco-capsule, ontworpen om een waardige en pijnloze dood te bieden, werd ingezet in een afgelegen boshut in Merishausen. De vrouw drukte zelf op een knop, waarna de capsule volstroomde met stikstof, waardoor zij zonder zuurstof kwam te zitten, het bewustzijn verloor en vervolgens overleed. De aanwezige bij het incident was Florian Willet, voorzitter van The Last Resort, die bevestigt dat alles volgens plan verliep.

De Zwitserse politie werd via een advocatenkantoor op de hoogte gebracht van de zelfdoding. Hoewel details over het aantal gearresteerden en de identiteit van de overledene geheim blijven, bevestigt de politie dat de capsule in beslag is genomen.

Het onderzoek richt zich op mogelijke hulp bij zelfmoord, wat strafbaar is in Zwitserland.

