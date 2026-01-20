Ouders doodgestoken Sohani (11) vol pijn: 'Alles is kapotgemaakt'

"Hamza zag Sohani als een demoon. Maar ze is een engel." Dat zeiden de ouders van de 11-jarige Sohani dinsdagmiddag in de rechtbank in Utrecht. Sohani werd vorig jaar doodgestoken door Hamza L. (30). "Ze is ons afgenomen op een manier die geen woorden kent en alles kapot heeft gemaakt."

Een vriendin deed dinsdag in de rechtbank het woord namens de ouders van Sohani. "De pijn is niet te beschrijven. Vooral het gemis. De stilte in huis. Elke ochtend worden wij wakker met de dood van onze dochter. Elke avond gaan wij slapen met datzelfde besef", zegt ze.

Demonen

Het meisje, dat net een dag 11 jaar was, werd op 1 februari vorig jaar op straat neergestoken in de Anemoonstraat in Nieuwegein. Ze speelde met andere kinderen, onder wie haar broertje. L. stak haar twee keer in de borst. "Ons zoontje was toen 5 jaar. Hij heft gezien wat een kind nooit zou mogen zien. Hij heeft de moord van zijn zus meegemaakt. Dat beeld draagt hij de rest van zijn leven met zich mee.

L. zei dinsdag in de rechtbank dat hij het groepje kinderen als "demonen". Hij kampte al jaren met zware psychoses en gebruikte mogelijk drugs. Van het steekincident zei hij zich niks meer te kunnen herinneren. "Het had nooit mogen gebeuren", aldus L.

'Vol dromen'

Haar ouders maken duidelijk in de rechtbank dat Sohani vol dromen zat. "Ze had een heel leven voor zich. Een leven dat haar is afgenomen met zinloos geweld", aldus de vriendin namens de ouders. "'Sohani' betekent onder andere 'mooi'. En dat was zij. Dat is zij."

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tbs met dwangverpleging geëist tegen L. voor het doodsteken van Sohani. Volgens het OM is L. volledig ontoerekeningsvatbaar en moet de rechtbank hem ontslaan van rechtsvervolging.