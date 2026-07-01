OM eist 6 jaar cel en tbs voor doodsteken 76-jarige vrouw in Den Dolder

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige Mert P., die ervan wordt verdacht een 76-jarige vrouw in Den Dolder te hebben doodgestoken op 2 januari 2025. P. zou het slachtoffer op klaarlichte dag met zeventien messteken om het leven hebben gebracht.

Het OM meent dat P. een vooropgezet plan had om haar te doden. Onder meer omdat hij een aantal dagen voor het incident een mes kocht en dat verstopte onder een bruggetje. P. maakte hier een notitie van in zijn telefoon. Ook zocht hij op welke straf hij kon krijgen voor moord. Volgens de officier van justitie had de vrouw "geen schijn van kans tegen deze gewelddadige aanval".

Na het fatale steekincident waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam, zit de schrik er bij de bewoners van Den Dolder goed in, zo is te zien in bovenstaande video.

Schizofrene stoornis

De verdachte was op de fatale dag met toestemming buiten het terrein van de kliniek, waar hij gedwongen verbleef. Rond 14.30 uur zou hij het slachtoffer hebben gestoken. Volgens P. heeft hij twee keer gestoken. Hij viel de vrouw aan, omdat hij zich hierdoor beter zou gaan voelen. Korte tijd later werd hij aangehouden. Op het gebruikte mes zat DNA van zowel P. als van het slachtoffer.

Bij de verdachte is een schizofrene stoornis vastgesteld. Hij zat lange tijd in een psychose met wanen en heeft een verstandelijke beperking. Mert P. zat destijds in de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Hij kwam al verschillende keren in aanraking met justitie, vaak voor mishandeling. Justitie seponeerde een aantal van de zaken omdat zij behandeling in de kliniek in Den Dolder beter vond.

Volgens justitie is de verdachte gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar. De advocaat van P. meent echter dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij vroeg om tbs op te leggen. De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.