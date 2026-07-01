OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

OM eist 6 jaar cel en tbs voor doodsteken 76-jarige vrouw in Den Dolder

Rechtszaak

Vandaag, 15:34

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige Mert P., die ervan wordt verdacht een 76-jarige vrouw in Den Dolder te hebben doodgestoken op 2 januari 2025. P. zou het slachtoffer op klaarlichte dag met zeventien messteken om het leven hebben gebracht.

Het OM meent dat P. een vooropgezet plan had om haar te doden. Onder meer omdat hij een aantal dagen voor het incident een mes kocht en dat verstopte onder een bruggetje. P. maakte hier een notitie van in zijn telefoon. Ook zocht hij op welke straf hij kon krijgen voor moord. Volgens de officier van justitie had de vrouw "geen schijn van kans tegen deze gewelddadige aanval".

Na het fatale steekincident waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam, zit de schrik er bij de bewoners van Den Dolder goed in, zo is te zien in bovenstaande video.

Schizofrene stoornis

De verdachte was op de fatale dag met toestemming buiten het terrein van de kliniek, waar hij gedwongen verbleef. Rond 14.30 uur zou hij het slachtoffer hebben gestoken. Volgens P. heeft hij twee keer gestoken. Hij viel de vrouw aan, omdat hij zich hierdoor beter zou gaan voelen. Korte tijd later werd hij aangehouden. Op het gebruikte mes zat DNA van zowel P. als van het slachtoffer.

Bij de verdachte is een schizofrene stoornis vastgesteld. Hij zat lange tijd in een psychose met wanen en heeft een verstandelijke beperking. Mert P. zat destijds in de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Hij kwam al verschillende keren in aanraking met justitie, vaak voor mishandeling. Justitie seponeerde een aantal van de zaken omdat zij behandeling in de kliniek in Den Dolder beter vond.

Volgens justitie is de verdachte gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar. De advocaat van P. meent echter dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij vroeg om tbs op te leggen. De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Verdachte (28) dodelijke steekpartij Den Dolder wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum
Verdachte (28) dodelijke steekpartij Den Dolder wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum
Fivoor sluit afdeling van man die vrouw doodstak in Den Dolder na bouwinspectie
Fivoor sluit afdeling van man die vrouw doodstak in Den Dolder na bouwinspectie
Onrust over tbs-kliniek Den Dolder leidt tot spoeddebat na nieuw incident
Onrust over tbs-kliniek Den Dolder leidt tot spoeddebat na nieuw incident

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.