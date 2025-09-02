Twee advocaten willen topcrimineel Ridouan Taghi verdedigen

Er hebben zich twee advocaten gemeld die Ridouan Taghi willen verdedigen in het grote liquidatieproces Marengo. Taghi zit sinds april zonder rechtsbijstand in de strafzaak, na de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula. Omdat de Marengo-hoofdverdachte daarna geen advocaat kon vinden, had de toezichthouder advocaten opgeroepen om zich te melden als zij Taghi wilden verdedigen.

"Of dat ook leidt tot stellen als raadslieden van Taghi moet worden bezien", zei de voorzitter van het gerechtshof dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het hof benadrukte het belang voor Taghi dat hij goede rechtsbijstand zou krijgen. Dat hij zonder advocaat zit, noemde de voorzitter "zeer onwenselijk".

Het is niet bekendgemaakt wie de advocaten zijn en op welke termijn zij eventueel Taghi kunnen bijstaan. Ook is onbekend hoeveel vertraging het proces hierdoor zal oplopen.

Doorspelen van berichten

Taghi zat al vaker zonder verdediging. In totaal zijn drie advocaten in zijn omgeving aangehouden. Zijn neef Youssef is veroordeeld voor het doorspelen van berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar Taghi gedetineerd zit. Later werd zijn raadsvrouw Inez Weski aangehouden. Ook zij zou berichten van Taghi hebben doorgespeeld, denkt justitie. Dinsdag diende een tweede zitting in haar strafzaak in de rechtbank Rotterdam.

In april werd Shukrula aangehouden op verdenking van het doorspelen van berichten. In zijn zaak heeft nog geen openbare zitting plaatsgevonden.

Taghi is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf.