Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Enkele advocaten willen Ridouan Taghi wel verdedigen

Enkele advocaten willen Ridouan Taghi wel verdedigen

Crime

Vandaag, 20:07

Link gekopieerd

Bij het landelijk dekenberaad hebben zich "enkele strafrechtadvocaten" gemeld die de verdediging van topcrimineel Ridouan Taghi op zich willen nemen. Dat bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Het landelijk dekenberaad deed vorige week een oproep aan alle strafrechtadvocaten om zich te melden als ze bereid zijn Taghi te verdedigen. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en het lukt hem zelf niet meer om een raadsman of -vrouw te vinden.

Drie advocaten die hem eerder bijstonden, werden gearresteerd voor het doorspelen van informatie aan de criminele organisatie achter Taghi. Onder hen zijn Inez Weski en Vito Shukrula.

Inez Weski is een van de advocaten van Taghi die is opgepakt:

Advocaat Inez Weski gearresteerd
0:47

Advocaat Inez Weski gearresteerd

Hoeveel raadslieden zich hebben gemeld bij het dekenberaad wil de woordvoerder niet zeggen. Gegadigden kunnen zich nog tot eind deze maand opwerpen. Begin september worden de aanmeldingen beoordeeld. Uiteindelijk is het aan Taghi om te beslissen met wie hij in zee wil.

De volgende zitting in het Marengo-proces staat voor 2 september op de rol.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP

Lees ook

Opnieuw advocaat van Ridouan Taghi opgepakt
Opnieuw advocaat van Ridouan Taghi opgepakt
OM: advocaat Weski wisselde 8000 berichten uit met zoon Taghi
OM: advocaat Weski wisselde 8000 berichten uit met zoon Taghi
Hiervan wordt Inez Weski allemaal verdacht: 'Deelname criminele organisatie'
Hiervan wordt Inez Weski allemaal verdacht: 'Deelname criminele organisatie'
Ex-advocaat Taghi ontkent verdenkingen: 'Ernstige misverstanden'
Ex-advocaat Taghi ontkent verdenkingen: 'Ernstige misverstanden'
Neef van Taghi (die ook zijn advocaat was) aangehouden in EBI Vught
Neef van Taghi (die ook zijn advocaat was) aangehouden in EBI Vught

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.