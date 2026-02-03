Volg Hart van Nederland
Tbs met dwangverpleging voor man die Sohani (11) doodstak

Rechtszaak

Vandaag, 14:12 - Update: 53 minuten geleden

Hamzah L., de man die vorig jaar in Nieuwegein het 11-jarige meisje Sohani doodstak, krijgt tbs met dwangverpleging, zo heeft de rechtbank geoordeeld. De rechter gaat mee in de eis van het Openbaar Ministerie door L. geen gevangenisstraf op te leggen.

Op 1 februari 2025 stak L. op straat schijnbaar uit het niets op het meisje in, waar haar broertje, nichtje en neefje bij waren. L. verkeerde in een psychose en hij zegt in zijn slachtoffer een demon te hebben gezien.

'Geen schuld'

Het geweld werd volledig bepaald door zijn psychose en deskundigen hebben hem daarom ook volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, volgens de rechtbank terecht. "Hij kon op dat moment niet anders en heeft daarom strafrechtelijk gezien geen schuld."

De rechtbank snapt dat nabestaanden van Sohani vergelding willen in de vorm van een gevangenisstraf. "Maar als wordt geoordeeld dat de verdachte niet strafbaar is, kan de rechtbank hem geen (gevangenis)straf opleggen."

