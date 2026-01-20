OM eist tbs na fatale steekpartij op 11-jarige Sohani in Nieuwegein

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige Hamzah L. voor het doodsteken van de 11-jarige Sohani in Nieuwegein. Volgens het OM was L. volledig ontoerekeningsvatbaar en moet hij daarom worden ontslagen van rechtsvervolging.

Het geweldsdrama speelde zich af op 1 februari vorig jaar in de Anemoonstraat. Sohani was buiten aan het spelen met meerdere kinderen, onder wie haar vijfjarige broertje. L. liep op haar af en stak haar zonder waarschuwing twee keer in de borst. Het meisje overleed ter plekke.

Eerder die dag had L. in Nieuwegein ook al een vrouw uit het niets in haar gezicht geslagen. Kort na het dodelijke steekincident werd hij aangehouden door de politie.

Eerdere pogingen tot zelfdoding

Volgens het OM had L. het mes een week eerder gekocht. Hij zou op dat moment plannen hebben gehad om zichzelf iets aan te doen. De man deed vaker pogingen tot zelfdoding, ook vlak voor het incident. In Sohani en de andere kinderen zag hij naar eigen zeggen demonen, waartegen hij zich moest verdedigen. De officier van justitie zei dat het meisje "weerloos tegen een man met een monsterlijk mes" was. "Zij stierf daar, op de stoep."

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concluderen dat L. tijdens het geweld volledig psychotisch was. Het OM neemt die conclusie over. L. stond al onder toezicht van forensische zorg. Hij gebruikte drugs, maar het is onduidelijk of hij op de dag van het incident onder invloed was. Het risico op herhaling wordt door deskundigen als zeer hoog ingeschat.

L. zegt zich weinig tot niets van de gebeurtenissen te herinneren en heeft spijt betuigd over wat er is gebeurd.

