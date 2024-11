Verdachte stoeptegelgooier (32) mogelijk ook betrokken bij drie andere moorden

In Nederland en Frankrijk wordt onderzoek gedaan naar de 32-jarige man die dinsdagavond in de Franse stad Toulon werd aangehouden. Hij zou begin deze maand in Rotterdam een slapende dakloze man zwaar hebben verwond door een steen op zijn hoofd te gooien. De landen overleggen over het verdere verloop van de zaak.

De verdachte uit Kameroen zou ook verschillende keren in Frankrijk hebben toegeslagen. In Lyon zou hij een dakloze man hebben omgebracht met een zware steen. Verder zou hij betrokken zijn bij drie pogingen tot moord in Évry, Straatsburg en Dijon. De verdachte werd dinsdagavond aangehouden op het station van Toulon, nadat hij in een trein een vrouw had aangevallen.

Overlevering

De Nederlandse zaak kan worden toegevoegd aan het Franse onderzoek of Nederland kan om zijn overlevering vragen. "Maar het is nog te vroeg om er nu iets over te zeggen. Er is overleg in ieder geval", aldus de woordvoerder. "In de regel geldt dat de plek waar het zwaarste delict is gepleegd, leidend is."

De Franse politie laat weten dat de verdachte nog vast zit. Het is nog onduidelijk welke aanklager de zaak in Frankrijk zal behandelen.

