OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rotterdammer krijgt celstraf en tbs voor verkrachting van 7-jarig meisje

Rechtszaak

Vandaag, 14:50

Link gekopieerd

De rechtbank heeft dinsdag een 55-jarige Rotterdammer veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje. Hij zou het kind op 12 augustus hebben aangevallen in het Zuiderpark in Rotterdam.

De man pakte het slachtoffer vast, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De verkrachting vond plaats op klaarlichte dag, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. "Deze zorgeloze en nieuwsgierige ontdekking van de wereld om haar heen is door de verdachte op afschuwelijke wijze verstoord", aldus de rechtbank.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

De opgelegde celstraf valt lager uit dan de vijf jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat komt omdat de rechtbank niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt.

Door ANP

Lees ook

OM eist 5 jaar cel en tbs voor verkrachting 7-jarig meisje Rotterdam
OM eist 5 jaar cel en tbs voor verkrachting 7-jarig meisje Rotterdam
Verdachte misbruik Zuiderpark ook gelinkt aan zedenincident in kelderbox in 2011
Verdachte misbruik Zuiderpark ook gelinkt aan zedenincident in kelderbox in 2011
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.