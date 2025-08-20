Terug

Man (54) aangehouden voor zedenmisdrijf in Zuiderpark Rotterdam

Vandaag, 15:20

Een 54-jarige man uit Rotterdam is dinsdagavond gearresteerd in een woning in Rotterdam-Zuid. Hij wordt verdacht van het misbruiken van een minderjarig meisje in het Zuiderpark op 12 augustus. De politie onderzoekt nog of hij daadwerkelijk de man is die gezocht wordt.

Het gaat om een 54-jarige man die werd aangehouden in een woning in Rotterdam Zuid. Eerder deze week deelden agenten nog flyers uit in het park en werden er borden neergezet met een getuigenoproep. Hoe ze nu bij de aangehouden verdachte is uitgekomen, deelt de politie niet.

Het incident gebeurde die dinsdagmiddag 12 augustus rond 16.30 uur. Het meisje was samen met haar moeder in het park toen ze enkele minuten uit het zicht verdween. Kort daarna vertelde ze tegen haar moeder dat een man in de bosjes aan haar had gezeten. Vanwege privacyoverwegingen is de exacte leeftijd van het kind niet gedeeld.

Meer tips

Ondanks de aanhouding blijft de politie vragen om tips. Wie meer informatie heeft, kan dat melden via 0900-8844. Anoniem doorgeven kan ook, via 0800-7000.

ANP / Hart van Nederland

