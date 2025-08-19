Politie verspreidt flyers nadat man meisje betastte in Zuiderpark Rotterdam

De politie van Rotterdam is nog altijd op zoek naar de man die een jong meisje heeft betast in het Zuiderpark. Het meisje liep vorige week dinsdag met haar moeder door het park. Een week later delen agenten flyers in het park uit en er zijn borden neergezet met een getuigenoproep.

Op de flyers staat informatie over het incident, maar ook een QR-code naar het tipformulier waar mensen eventuele beelden die ze hebben, kunnen uploaden. "Tegenwoordig wordt er zoveel gefilmd, misschien hebben we er toch wat aan", zegt een woordvoerder van de politie ter plaatse. "Zo is het voor mensen makkelijker om ons tips te geven, je kunt het vanuit je luie stoel doen."

Karig signalement

Vorige week dinsdagmiddag rond 16:30 uur liep het meisje, gekleed in een blauwe mouwloze jurk met witte eenhoorns, met haar moeder door het park. Het was die dag mooi weer, dus er waren vermoedelijk veel mensen in het park. Een paar minuten was het jonge meisje uit het zicht, waarna ze zich weer bij haar moeder voegde. Ze vertelde toen dan dat een man in het riet haar had betast.

Een man van 35-jaar of ouder met een lichte huidskleur, zwart of grijs haar en een baard wordt gezocht. De politie is al een week lang druk bezig geweest met onderzoek, maar de verdachte vinden is lastig. "Zoals hij eruit ziet, zijn er velen. Het signalement is echt karig. Daarom hebben we de hulp van getuigen nodig."

Er zit een groot team op deze zaak, juist omdat het om een jong minderjarig meisje gaat die slachtoffer is geworden van een zedendelict.

De flyer in de zoektocht naar de verdachte die een meisje betastte in het Zuiderpark. Beeld: MediaTV

Zorg krijgen

Vanwege privacyoverwegingen wordt de exacte leeftijd van het kind niet gedeeld. Volgens de woordvoerder van de politie hebben zowel het meisje als de moeder alle zorgen die ze nodig hebben. "Het is voor hen beiden heel heftig wat er is gebeurd. We zetten alles op alles om de man te vinden."

De politie zal de komende tijd zichtbaar en onzichtbaar in het Zuiderpark aanwezig zijn.