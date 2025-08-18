Terug

Meisje slachtoffer van zedenmisdrijf in bosjes Zuiderpark Rotterdam

Crime

Vandaag, 16:45

Een jong meisje is slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie was zij afgelopen dinsdag met haar moeder in het park. Een paar minuten was zij uit het zicht, waarna ze tegen haar moeder zei dat een man aan haar zat ergens in de bosjes.

Het meisje werd belaagd 'in een rietkraag' aan de Zuiderparkpromenade-West. Vanwege privacyoverwegingen wordt de exacte leeftijd van het kind niet gedeeld. Ze droeg op het moment een mouwloos jurkje, donkerblauw van kleur met witte eenhoorntjes.

Signalement

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is een onderzoeksteam bezig uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Er zijn sporen en beelden veiliggesteld. Het was die middag druk in het park vanwege het mooie weer, dus hoopt de politie dat getuigen zich melden.

De politie is nog op zoek naar de man en heeft zijn signalement verspreid. Hij heeft een lichte huidskleur, zwart of grijs haar en een baard. Hij is vermoedelijk ouder dan 35 jaar en heeft groene met blauwe ogen.

