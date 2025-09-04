Terug

Verdachte misbruik Zuiderpark ook gelinkt aan zedenincident in kelderbox in 2011

Crime

Vandaag, 19:39

De 54-jarige man die verdacht wordt van het misbruiken van een meisje in het Zuiderpark in Rotterdam, is nu ook verdachte in een zedenzaak uit 2011. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. DNA dat in 2011 werd veiliggesteld, blijkt een match te zijn met het profiel van de verdachte.

Het OM schrijft dat een meisje destijds werd achtervolgd in een gang met kelderboxen. Ze werd ingesloten toen de verdachte de deur dichtdeed. Daarom wordt hij nu vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het zedenfeit van toen is daarentegen verjaard. Wat er precies is gebeurd, zegt het OM niet.

Man in de bosjes

De verdachte werd aangehouden op 19 augustus in een woning in Rotterdam-Zuid, nadat een meisje de week ervoor slachtoffer werd van een zedenincident in het Zuiderpark. Zij was die dag in het park met haar moeder toen ze rond 16.30 uur even uit zicht was. Daarna vertelde ze dat een man in de bosjes aan haar had gezeten.

De man blijft negentig dagen langer vastzitten. Hij wordt verdacht van verkrachting en tweemaal wederrechtelijke vrijheidsberoving, in 2011 en dit jaar.

ANP

