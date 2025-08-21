DNA-match: opgepakte man gelinkt aan misbruik jong meisje in Zuiderpark

In het onderzoek naar het misbruik van een minderjarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid is een belangrijke doorbraak. De 54-jarige man die dinsdagavond werd aangehouden in een woning in Rotterdam-Zuid, is dankzij een DNA-match gekoppeld aan de sporen die na het incident zijn gevonden.

Een woordvoerder van de politie kon geen details geven over het gevonden DNA. Volgens de politie krijgen het meisje en haar moeder de nodige zorg.

Het meisje was op 12 augustus samen met haar moeder in het park. Rond 16.30 uur verdween ze enkele minuten uit het zicht. Daarna vertelde ze dat een man in de bosjes aan haar had gezeten, meldde de politie eerder.

De verdachte zit nog vast en wordt momenteel verhoord. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn woning is doorzocht en daarbij is onder meer een mobiele telefoon in beslag genomen.

Tips

Ondanks de arrestatie en de bevestigde DNA-match blijft de politie vragen om tips. Getuigen die op de bewuste dag in het Zuiderpark waren, worden dringend opgeroepen zich te melden. Ook foto’s en video’s uit die periode kunnen van belang zijn.

Agenten blijven zichtbaar aanwezig in het park en lopen er ook in burger rond. Wie iets verdachts ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Tippen kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.