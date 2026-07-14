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OM eist 5 jaar cel en tbs voor verkrachting 7-jarig meisje Rotterdam

Crime

Vandaag, 14:34

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Tegen een 55-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje eist het OM 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man zou het slachtoffer op 12 augustus 2025 in het Zuiderpark in Rotterdam hebben aangevallen.

De verdachte zou het meisje hebben aangesproken toen haar moeder haar even uit het oog was verloren. De man zou haar vervolgens in het riet hebben meegetrokken, waar hij haar tegen de grond heeft gedrukt en verkracht. Even later trof de moeder haar huilende dochter aan. Het meisje heeft haar moeder daar verteld over het voorval, waarop de vrouw direct de politie inschakelde.

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DNA-match met verdachte

DNA-materiaal van de verdachte is aangetroffen op en in het lichaam van het slachtoffer. Hij werd zeven dagen na het voorval aangehouden in zijn woning. Ook werd een DNA-match van de verdachte gevonden met sporen van een zedenzaak in 2011, waarin eveneens een minderjarig meisje slachtoffer was.

De officier van justitie stelt dat de zaak om de veiligheid van jonge meisjes en vrouwen draait. "Het probleem ligt niet bij het meisje, dat in haar eentje kikkers ging zoeken. Het probleem ligt niet bij haar moeder, die even haar ogen dichtdeed. Het probleem ligt bij verdachte."

Op 28 juli doet de rechter uitspraak.

Door ANP

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