Rotterdammer 5 jaar de cel in voor online misbruik Filipijnse kinderen

De 41-jarige Simon K. uit Rotterdam krijgt 5 jaar cel voor online kindermisbruik. Hij nam in 2020 deel aan webcamsessies waarin kinderen op de Filipijnen tegen betaling werden misbruikt. K. is niet de eerste Nederlander die is veroordeeld voor dit vergrijp.

Naast de celstraf legt de rechtbank K. ook een maatregel op waardoor hij onder toezicht kan worden gesteld. Dit is nodig "gelet op zijn pedofiele stoornis en de behandeling daarvan". De man bezat ook kinderporno.

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De vijf slachtoffers van K. waren destijds tussen de 2 en 14 jaar oud. Het misbruik vond plaats via Skype, waarbij K. "duidelijke en dwingende instructies" gaf aan mensen in de Filipijnen voor het misbruik. Zijn opdrachten waren "seksueel expliciet en vergaand", concludeert de rechtbank.

Ongeveer 1 op de 100 Filipijnse kinderen

Het probleem van Filipijnse kinderen die worden misbruikt voor webcams voor geld, speelt al langer. De vraag voor dit soort misbruik komt onder andere uit Nederland.

In 2022 werden naar schatting bijna 500.000 Filipijnse kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting voor online misbruikmateriaal, waaronder livestreams. Dat is ongeveer 1 op de 100 Filipijnse kinderen, bleek uit onderzoek van International Justice Mission.

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G evangenisstraf en tbs met dwangverpleging

Simon K. is niet de eerste man uit Nederland die voor de rechter is gekomen voor ongeveer hetzelfde feit. Zo kreeg Gerard V. uit Almelo in 2024 drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dit kreeg hij onder meer voor het betalen van Filipijnse meisjes voor seksuele handelingen voor de webcam.

Afgelopen februari kreeg Eric van K. uit Ter Aar acht jaar cel voor het online misbruik, en een 78-jarige Rotterdammer zit sinds december 2025 vast: hij had contact met een Filipijnse vrouw die voor hem de livestreams van de kinderen regelde.