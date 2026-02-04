Man veroordeeld tot 8 jaar cel voor jarenlang online misbruik Filipijnse meisjes

De rechtbank in Dordrecht heeft de 52-jarige Eric van K. uit Ter Aar veroordeeld tot acht jaar cel. Hij misbruikte jarenlang en vele malen zeer jonge Filipijnse meisjes online. Het Openbaar Ministerie wilde dat de man ook tbs met dwangverpleging zou krijgen, ondanks het advies van deskundigen om die maatregel niet op te leggen. Omdat de rechtbank de onderbouwing hiervoor onvoldoende vindt, legt zij tbs niet op. Ook valt de straf lager uit dan geëist, omdat niet alle beschuldigingen bewezen kunnen worden.

Het misbruik vond plaats tussen juni 2020 en november 2024, via een webcam of chatdienst. Het gaat om "zeer ernstige en verwerpelijke feiten", staat in het vonnis. Van K. liet de slachtoffers tegen betaling misbruiken, onder meer door hun eigen ouders, schrijft de rechtbank. Hij was daarbij "zeer dwingend" in zijn eisen en berichten. "De verdachte heeft geen enkel moment stilgestaan bij het welzijn van deze jonge meisjes."

Pedofiele stoornis

De verdachte dook in 2024 op in een groot Amerikaans onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. Hij werd in augustus aangehouden. Volgens justitie betaalde hij ruim 15.000 euro voor het misbruik, in 500 betalingen.

Van K. heeft verklaard dat hij seksverslaafd was. Bij hem is een pedofiele stoornis vastgesteld. De rechtbank hoopt dat een behandeling wordt opgenomen als voorwaarde als Van K. na het uitzitten van een deel van zijn gevangenisstraf onder voorwaarden vrijkomt.