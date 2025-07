Tientallen meldingen kindermisbruik in buitenland: 'Meld als je iets ziet'

Bij het meldpunt Don't Look Away zijn dit jaar tot nu toe 53 vermoedens van kindermisbruik gemeld. In 28 gevallen ging het om situaties in het buitenland. Dat meldt Defence for Children, de organisatie die het meldpunt beheert. Het aantal meldingen dit jaar nog verder zal stijgen, is de verwachting.

Vorig jaar kwamen er in totaal 66 meldingen binnen, waarvan 38 uit het buitenland. De andere meldingen gaan vooral over online misbruik, zegt Mylene Pabernal, een woordvoerder van Defence for Children. Af en toe komen er ook meldingen binnen over vakantiesituaties in Nederland.

Niet alleen 'stereotype oude mannen'

Mensen kunnen terecht bij het meldpunt, waarvoor Defence for Children samenwerkt met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, reisorganisaties en ngo's, als ze in het buitenland een verdachte situatie zien die mogelijk op kindermisbruik duidt. Een recent voorbeeld is een melding over een bejaarde toerist met een minderjarig meisje op een boottocht in Zanzibar, waarbij het volgens de woordvoerder van Defence for Children om zijn vriendin ging.

"De meldingen die bij ons binnenkomen, variëren enorm", vertelt Pabernal. "De leeftijden van betrokkenen variëren van 20 tot 76 jaar. Het daderprofiel is dus veel breder dan mensen vaak denken. Juist daarom is het belangrijk dat reizigers hun onderbuikgevoel volgen. In het ergste geval is er niets aan de hand en hoeft er niets te gebeuren met je melding."

Signalen

Defence for Children roept vakantiegangers daarom op om extra alert te zijn op de signalen van kindermisbruik. "Er zijn een aantal duidelijke signalen", aldus Pabernal. "Als een kind intiem wordt aangeraakt in het zwembad of op het strand. Een ander signaal is als een ouder persoon zich bijvoorbeeld afzondert met een kind of als een kind (half)naakt bij een man op schoot zit."

Dit soort misbruik gebeurt volgens Defence for Children op tal van plekken. "We krijgen meldingen uit Italië, Verenigde Staten, Filipijnen. Echt van over de hele wereld. Het is idee dat dit soort kindermisbruik alleen in bepaalde delen van de wereld gebeurt, is simpelweg niet waar."

Nationaliteit

Als melding wordt gedaan, is niet altijd bekend welke nationaliteit de vermoedelijke pleger heeft. Als duidelijk is dat de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft, controleert en onderzoekt de Nederlandse politie de melding. De politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt waar nodig samen met de buitenlandse autoriteiten, aldus Defence for Children.

Volgens de organisatie is Don't Look Away dit jaar "urgenter dan ooit". Naar schatting plegen ieder jaar zo'n 20.000 Nederlandse mannen kindermisbruik in het buitenland, concludeerden onderzoekers vorige week in een studie voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). "Juist daarom is het nu zo belangrijk om alert op de signalen te zijn", vertelt de woordvoerder. "Het is voor het eerst dat we zo'n duidelijk daderprofiel hebben van kindermisbruik in het buitenland. Het onderzoekt drukt in cijfers uit hoe groot probleem dit is.