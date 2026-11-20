De 44-jarige Poolse klusjesman Jakub Uszalowicz, die eind mei dood werd gevonden in een uitgebrande woning in Rotterdam, had een uitzonderlijk hoge hoeveelheid MDMA en amfetamine in zijn bloed. Volgens het Openbaar Ministerie was de concentratie zelfs veel hoger dan bij andere mensen die aan een overdosis drugs zijn overleden. Mogelijk is de man gedwongen de drugs in te nemen. Dat bleek vrijdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

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Het slachtoffer, ook wel Kuba genoemd, werd op zondag 31 mei gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Door de brand moesten meer dan zestig woningen in de omgeving worden ontruimd. Uit onderzoek blijkt dat de man uit Zwijndrecht al was overleden voordat het vuur uitbrak. Vermoedelijk stierf hij door een overdosis drugs.

Volgens de officier van justitie was de hoeveelheid MDMA en amfetamine in het lichaam van het slachtoffer "ongebruikelijk hoog". Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet nog berekenen met hoeveel xtc-pillen en gram amfetamine de aangetroffen concentraties overeenkomen.

Vier verdachten aangehouden

In de zaak zijn vier Poolse mannen aangehouden. Twee van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de klusjesman. De andere twee worden verdacht van brandstichting en het wegmaken van het lichaam. De 33-jarige Liwius B. zou het slachtoffer samen met een 37-jarige medeverdachte hebben geslagen en onder dwang drugs hebben toegediend. Die medeverdachte werd vorige maand in Polen aangehouden en wacht nog op overlevering aan Nederland.

B. wordt daarnaast verdacht van het beïnvloeden van een getuige en het bezit van een vuurwapen en vervalste Poolse documenten. Ook de 36-jarige Jakub O. en Kristoff S. (39) stonden vrijdag voor de rechter. De verdachten blijven vastzitten tot de volgende zitting op 11 februari.

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor informatie over de zaak.