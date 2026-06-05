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Verdachte (38) opgepakt na dodelijke woningbrand in Rotterdam

Crime

Vandaag, 14:07

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Dinsdagavond is een 38-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van brandstichting in een woning aan de Lijnzaadstraat afgelopen zondag. Dat maakt de politie vrijdag bekend. Bij de brand kwam een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven.

"De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte 14 dagen langer vast moet blijven zitten", meldt de politie.

Meer dan 60 woningen ontruimd

Meer dan zestig woningen in de buurt van de brand werden ontruimd. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. Daarom werd een NL-Alert verstuurd. Na het blussen werd in de woning het lichaam van het slachtoffer gevonden. De exacte rol en betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.

De politie zegt nog niet met de bewoner van de uitgebrande woning te hebben gesproken en wil graag met hem in contact komen.

Door ANP

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