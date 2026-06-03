Dode bij brand Rotterdam zondag is man (44) uit Zwijndrecht

Het dodelijke slachtoffer bij een brand in een woning aan de Lijnzaadstraat, afgelopen zondag in de wijk Feijenoord in Rotterdam, is een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Dat meldt de politie woensdag. De man is niet de bewoner van het huis. Zijn lichaam werd na het blussen van de brand door de brandweer gevonden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dinsdag is het onderzoek opgeschaald naar een TGO, een Team Grootschalige Opsporing. In dit team werken een groot aantal rechercheurs, informatieanalisten en specialisten voor onder meer digitale en forensische opsporing nauw samen.

De brand leidde tot veel rookontwikkeling. Daarvoor werd een NL-Alert afgegeven. Meer dan zestig woningen in de buurt van de brand werden ontruimd.