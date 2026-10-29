Vierde verdachte opgepakt na dodelijke woningbrand Rotterdam

De politie heeft een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 44-jarige man bij een woningbrand in Rotterdam-Zuid. De 37-jarige man werd maandag opgepakt in Polen. Volgens de politie was het slachtoffer waarschijnlijk al overleden voordat de brand uitbrak. Bij de brand moesten zo'n zestig woningen worden ontruimd.

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De brand brak op zondag 31 mei uit in een woning aan de Lijnzaadstraat en sloeg over naar een woning aan de Strevelsweg. Nadat de brandweer het vuur had geblust, werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. De politie onderzoekt sindsdien of er sprake is van een misdrijf.

Drie verdachten zitten al vast

Enkele dagen na de brand werd een 38-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden op verdenking van brandstichting en het laten verdwijnen van een lichaam. Ongeveer een week later werd de 36-jarige bewoner van de woning in Polen opgepakt. Ook hij wordt van beide feiten verdacht en is inmiddels overgeleverd aan Nederland.

Op 25 augustus volgde een derde aanhouding. Toen werd een 33-jarige Poolse Rotterdammer opgepakt. Alle drie de mannen zitten nog vast in voorarrest. De politie heeft de Poolse autoriteiten inmiddels gevraagd om ook de vierde verdachte aan Nederland over te leveren.

Politie zoekt getuigen

Het onderzoek naar de dood van de man en de daaropvolgende brand loopt nog. Mensen die informatie hebben die kan helpen, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.