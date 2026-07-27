Broers (24 en 21) krijgen cel voor uitbuiting van gevluchte Oekraïense tieners

Twee broers zijn maandag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor mensenhandel. Hun slachtoffers waren gevluchte Oekraïense minderjarigen van 13 tot 17 jaar. De oudste broer van 24 jaar kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. Zijn 21-jarige broer moet 2 jaar de cel in omdat hij volgens de rechtbank een kleinere rol had.

Volgens de rechtbank werden de slachtoffers vanuit het huis van hun vader in Maassluis steeds verder de seksuele uitbuiting ingetrokken. Ze begonnen met schoonmaakwerkzaamheden en het verkopen van vapes. Daarna werden zij overgehaald om gedragen ondergoed te verkopen, deel te nemen aan webcamseks en klanten te masseren. Daarbij werden de minderjarigen ook betast. Drie slachtoffers zijn volgens de rechtbank ernstig seksueel uitgebuit voor geld. Dat werd stiekem gefilmd.

Welke straffen zijn er in Nederland? Dat vertellen we in de video boven aan het artikel.

De rechtbank stelt dat de slachtoffers niet met geweld of bedreiging werden gedwongen, maar "met woorden ingepalmd". Een deel van hen was verliefd op de broers. Ook speelde mee dat een minderjarig mannelijk slachtoffer kwetsbaar en beïnvloedbaar was door een drugsverslaving.

Geïnspireerd door Andrew Tate

Uit aantekeningen van de oudste broer blijkt volgens de rechtbank dat hij plannen maakte om geld te verdienen, geïnspireerd op de ideeën van Andrew Tate. De omstreden influencer wordt in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor verkrachting en mensenhandel.

"De jonge slachtoffers verkeerden allen in een kwetsbare positie als Oekraïense vluchtelingen en hadden nauwelijks een netwerk in Nederland", schrijft de rechtbank. "Van deze machtspositie is grof misbruik gemaakt en de rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan."