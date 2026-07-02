OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlandse kinderen vaker over de grens seksueel uitgebuit dan gedacht

Crime

Vandaag, 08:58

Link gekopieerd

Nederlandse kinderen en jongeren worden veel vaker in België en Duitsland seksueel uitgebuit dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Het gaat vooral om meisjes die tegen betaling seks moeten hebben. Volgens de onderzoekers is het probleem waarschijnlijk groter dan nu zichtbaar is.

Voor het onderzoek sprak CKM met 220 hulpverleners, politiemensen en andere professionals uit Nederland, België en Duitsland. Zij kwamen in twee jaar tijd in contact met naar schatting 125 slachtoffers. Van hen werden 99 jongeren uitgebuit in België en 26 in Duitsland. Het jongste slachtoffer was 14 jaar. Veel slachtoffers wonen nog thuis of in een instelling.

Zicht op daders ontbreekt

Volgens onderzoeker Verena Elders is het zicht op slachtoffers en daders erg slecht. "Dat is enorm zorgelijk, dan hebben daders vrij spel om nog meer slachtoffers te maken."

CKM roept Nederland, België en Duitsland op om beter samen te werken en meer informatie te delen. Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige slachtoffers worden gedwongen om strafbare feiten te plegen, vaak in de drugscriminaliteit. Ook dat is een vorm van mensenhandel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Centrum Kinderhandel: betaalde seks met minderjarigen vaak lager bestraft
Centrum Kinderhandel: betaalde seks met minderjarigen vaak lager bestraft
Slachtoffers mensenhandel vaak uitgebuit door eigen ouders: 'Vader of moeder pooier van eigen kind'
Slachtoffers mensenhandel vaak uitgebuit door eigen ouders: 'Vader of moeder pooier van eigen kind'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.