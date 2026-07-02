Nederlandse kinderen vaker over de grens seksueel uitgebuit dan gedacht

Nederlandse kinderen en jongeren worden veel vaker in België en Duitsland seksueel uitgebuit dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Het gaat vooral om meisjes die tegen betaling seks moeten hebben. Volgens de onderzoekers is het probleem waarschijnlijk groter dan nu zichtbaar is.

Voor het onderzoek sprak CKM met 220 hulpverleners, politiemensen en andere professionals uit Nederland, België en Duitsland. Zij kwamen in twee jaar tijd in contact met naar schatting 125 slachtoffers. Van hen werden 99 jongeren uitgebuit in België en 26 in Duitsland. Het jongste slachtoffer was 14 jaar. Veel slachtoffers wonen nog thuis of in een instelling.

Zicht op daders ontbreekt

Volgens onderzoeker Verena Elders is het zicht op slachtoffers en daders erg slecht. "Dat is enorm zorgelijk, dan hebben daders vrij spel om nog meer slachtoffers te maken."

CKM roept Nederland, België en Duitsland op om beter samen te werken en meer informatie te delen. Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige slachtoffers worden gedwongen om strafbare feiten te plegen, vaak in de drugscriminaliteit. Ook dat is een vorm van mensenhandel.