Zeven aanhoudingen na grote politieactie tegen mensenhandel op de Wallen

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een actie uitgevoerd op de Wallen in Amsterdam in een lopend onderzoek naar mensenhandel. Daarbij zijn in totaal zeven verdachten aangehouden. Vier arrestaties vonden plaats op de Wallen, de andere drie gelijktijdig in Roemenië.

Aan de politieactie deden verschillende, ook specialistische, eenheden mee. De aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij voorlopig alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie deelt in het belang van het onderzoek op dit moment geen verdere informatie.

Actie op meerdere plekken

Volgens Het Parool bleef de politieactie niet beperkt tot de Wallen. Ook op andere locaties in de Amsterdamse binnenstad kwamen agenten in actie.

De krant meldt dat onder meer bij sportschool Train More aan het Oosterdok een verdachte is aangehouden. Ook zouden panden van verdachten aan het Oudekerksplein en de Oudezijds Achterburgwal zijn doorzocht.